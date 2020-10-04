في عيد ميلاد داكوتا جونسون.. صلة قرابة تجمعها بأنطونيو باندرايس

ويصادف اليوم عيد ميلاد داكوتا جونسون الـ 31 فهي من مواليد 4 أكتوبر عام 1989، وتربطها صلة قرابة بالنجم العالمي انطونيو باندرايس الذي سبق وتزوج والدتها الممثلة الأمريكية ميلاني جريفيث.
كان الممثل الأمريكي دون جونسون، والد الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون، فجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن سلسلة أفلامها Fifty shades of grey التي قدمتها أمام الممثل جيمي دورنان.
وقال دون جونسون، خلال ظهوره ضيفا في برنامج This is morning، إنه لم يشاهد ابنته في Fifty shades of grey، لأنه يعلم أن هناك مشاهد عري وإثارة قد لا يتحمل مشاهدتها.
وأشار دون جونسون إلى أنه لم يكن يعلم أن ابنته "داكوتا" لديها ميول للتمثيل، حيث كانت تحضر معه كواليس تصويره الأفلام لتلهو وتلعب فقط.
تدور أحداث الفيلم عندما تقابل طالبة شابة، تدرس الأدب، تدعى أناستازيا ستيل (داكوتا جونسون)، رجل فاحش الثراء ووسيم يُدعى كريستيان جراي (جيمي دورنان) كنوعٍ من الجميل لصديقتها كايت كافانج (إيلويز مومفورد)، وتنقلب حياتها بعدما تنبهر بفطنته ووسامته.. وتعتقد أناستازيا بشكلٍ ساذج أنها تحبه وتبدأ في السعي من أجل التقرب منه بكل السبل المتاحة.. على الجانب الآخر يعجب كريستيان بجمالها ولكن بطريقته الخاصة ووفقًا لشروطه فتتعقد حياتهما بعدما يتقربان من بعضهما بعضا.
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