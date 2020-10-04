هاندا أرتشيل تربي 9 كلاب في منزلها

وعلقت هاندا على الصور قائلة: "بصفتي شخصًا قام بتربية 9 كلاب عاشوا في منزلي في العام الماضي ، أنا متأكدة من أنهم لا يتوقعون شيئًا سوى الحب".
وتابعت: "كم أنا محظوظ لأن هؤلاء الأطفال الثلاثة الجميلين أرادوا أن يكونوا معي ودخلوا حياتي .. يجب أن يكون هناك عالم محاط بالحب ويحترمه أولئك الذين لا يستطيعون الحب. إنها فضيلة عظيمة أن تكون مجتمعا يقبل وجود كل الأرواح التي لا تستطيع التعبير عن نفسها بدون لغة والتعاطف معهم".
وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".
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