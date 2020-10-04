بفستان أبيض.. نسرين طافش تهنئ العراق باليوم الوطني

هنأت الفنانة نسرين طافش الشعب العراقي بمناسبة اليوم الوطني العراقي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها من خلال حسابها على إنستجرام، وهي ترتدي فستانا أبيض بنقوش خضراء، وشعرها منسدلا على كتفيها، مع استخدام مكياج ناعم.

وعلقت نسرين طافش علي الصورة قائلة: "أبارك لاصدقائي ومتابعيني من العراق الحبيب في #اليوم_الوطني_العراقي .. حمى الله بلاد الرافدين بلاد الاصالة والعراقة و الناس الحلوة .. و حمى الله بلادنا العربية و العالم اجمع ".