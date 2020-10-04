نجمات يوجهن رسائل ملهمة في شهر التوعية من سرطان الثدي ..إليسا ونيللي كريم وشيلاء سبت الأبرز

شهر أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي، ومع انطلاق الأيام الأولى من الشهر الوردي كما يسمى، إرتأت العديد من النجمات بدء التوعية بهذا المرض وتقديم التشجيع للنساء على اجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري لحمايتها المبكر بهدف اكتشاف المرض في بداياته بحال تواجده، كما دعمن هؤلاء النجمات جميع مرض سرطان الثدي للكفاح في رحلة مرضهن بغية الإنتصار عليه، وأبرزهن النجمة اليسا التي سبق وأن خاضت مواجهة شرسة مع هذا المرض الخبيث.

الفنانة إليسا "واجبنا مساعدة بعضنا للتوعية من سرطان الثدي"

النجمة اللبنانية إليسا بادرت مع بداية شهر اكتوبر الى استكمال حملة دعمها للتوعية بسرطان الثدي، ومواصلة دعمها لمريضات سرطان الثدي، حيث نشرت تغريدة عبر تويتر دعت فيها المجتمع الى التكاتف من أجل مساعدة البعض ومواجهة هذا المرض الخبيث، مشيرة الى تجربتها المريرة قبل حوالي عامين.

إليسا كتبت في تغريدتها :"شهر تشرين الأول شهر بيعنيلي كتير... هوي شهر التوعية من سرطان الثدي اللي لازم يكون واجب على كل شخص بهالمجتمع لنساعد بعض أكتر ونحمي كل امرأة من المرض... كرمال كل اللي بيحبوها!"، في إشارة الى أغنيتها ايضا بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني" والتي أطلقتها عقب إصابتها بمرض سرطان الثدي وأظهرت من خلاله معاناتها في رحلة العلاج من المرض.

رولا حمادة : "الكشف المبكر عن سرطان الثدي ينقذ حياتكن"

النجمة اللبنانية القديرة رولا حمادة التي لفتت الأنظار في الأيام الماضية بدورها بمسلسل "من الآخر" بعد تجسيدها لدور مصابة بسرطان الثدي بشخصية "منى"، وتصادف ذلك مع شهر التوعية من هذا المرض، شجعت النساء من خلال حسابها على تويتر الى اجراء الفحوصات المبكرة بهدف اكتشاف المرض في بداياته والقضاء عليه بحال تواجده.

ونشرت عبر حسابها على تويتر شعار شهر التوعية بالسرطان بخلفية وردية وكتبت قائلة :"ما تهملوا حالكن، الكشف المبكر عن سرطان الثدي ينقذ حياتكن، ما تتأخروا".

نيللي كريم تدعم حملات التبرع لمستشفيات علاج سرطان الثدي

النجمة اللبنانية نيللي كريم انخرطت ايضا في حملات التوعية من سرطان الثدي مع بداية شهر اكتوبر، ودعت الجميع الى التبرع للمستشفيات التي تعالج مريضات سرطان الثدي بغية دعمهن لمواجهة المرض والإنتصار عليه.

ونشرت نيللي كريم عبر حسابها في "إنستغرام" صورة لها مع شعار مستشفى "بهية" لعلاج سرطان الثدي في مصر حيث ناشدت الجميع تقديم الدعم للسيدات المريضات بسرطان الثدي والتبرع للمستشفيات، معربة عن فخرها بالمستشفى وما يقدّمه من رعاية وعلاج ودعم للمريضات.

شيلاء سبت "حياة كل إمراة مهمة ويتوجب دعمها في الفحص والعلاج"

الفنانة شيلاء سبت بدأت من جهتها بحملات التوعية من سرطان الثدي بالشهر الوردي، ووجهت رسالة للمجمتع والمرأة بهذا الإطار مشددة على ضرورة الفحص الدوري للمرأة لإكتشاف المرض من بداياته وحقها بالحصول على العلاج والدعم الكافي من المجتمع.

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وكتبت في رسالتها عبر حسابها على انستغرام والتي أرفقتها بصورة لها بمكياج وردي :" أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، الهدف هو إظهار كل امرأة أن حياتها مهمة والتأكد من حصول كل امرأة على التعليم والفحص والعلاج والدعم والأمل. ربي يحفظكم ويبعد عنكم كل مكروه ..دمتي سالمة والصحة والعافية ملبسك"، وأرفقت ذلك بهاشتاع "الفحص_المبكر #سرطان_الثدي ".

موقع "دوت الخليج" يطلق حملات التوعية من سرطان الثدي

حملات التوعية من سرطان الثدي تنطلق في شهر اكتوبر في كل بلدان العالم لتقديم الدعم اللازم والتوعية بخطورة المرض والحث على اجراء الفحوصات المبكرة.

وأطلق موقع "دوت الخليج" بهذا الإطار حملة #واجهي_كامرأة للتوعية بسرطان الثدي في أكتوبر الوردي، وهو شعار حملة التوعية بسرطان الثدي الذي اعتمدته مجلة "دوت الخليج" هذه السنة والمواكبة كل عام لحملات التوعية من هذا المرض، بهدف تسليط الضوء ليس فقط على السيدات المصابات بسرطان الثدي بمختلف أنواعه، وإنما أيضاً كافة النساء اللواتي قد يصبحن عرضة للاصابة بهذا المرض يوماً ما.

وشعار مجلة "دوت الخليج" يركز بشكل محدد على توعية كافة النساء وبأعمار مختلفة، على ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة سواء الروتينية في المنزل او الطبية في العيادة المختصة، للكشف عن أية أورام او كتل غريبة في الثدي وأخذ خزعة منها للكشف عن ماهيتها.