في عيد ميلاد صابرين .. لماذا ارتدت الحجاب في قمة نجاحها .. وما صلة قرابتها بـ نعيمة عاكف

تحتفل اليوم الفنانة صابرين بعيد ميلادها الـ53، فهي من مواليد 4 أكتوبر 1967.

صابرين تعتبر ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف وكانت تشأتها في السيرك، ودخلت في عالم الفن وهى في سن الرابعة من عمرها، وذلك من خلال أدوارها الصغيرة.

ثم جاء لها تجارب لها كثيرة بعد ذلك للغناء، وكان ذلك فى سن الثانية عشر من عمرها ولكنها تركته وتتبعت مشوارها في التمثيل واشتهرت بأدوارها العديدة في شبابها في بعض الأعمال التليفزيونية.

وفى عام 1999 تقمصت شخصية أم كلثوم فى مسلسل يروى حكاية حياتها وحمل عنوان "أم كلثوم" ، وحققت نجاحا كبيرا في أعمالها الفنية إلا أنها تركت التمثيل وارتدت الحجاب، ثم تفرغت لعمل برنامج دينى .

وقررت العودة مرة ثانية للعمل الفنى فى عام 2006، وشاركت فى مسلسل" كشكول لكل مواطن" و استمرت فى التمثيل بعد ذلك قررت الفنانة صابرين خلع الحجاب والعودة للمظهر الذي عرفها به الجمهور في بداية حياتها الفنية.

ومن أبرز أعمالها الفنية مسلسل أفراح القبى وكان عام 2016 و مسلسل ليالينا 80 وكان فى شهر رمضان 2020، وفكرة بمليون جنيه رمضان عام 2019 ووادي الملوك 2011.

ونشرت الفنانة صابرين صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بشعرها الطبيعي ولم ترتد الحجاب، ولا حتى ترتدى الباروكة كالمعتاد فى أعمالها الفنية.

وأثارت جدلا كبيرا بين متابعيها على انستجرام و السوشيال ميديا، ثم دعمها بعض الفنانين وأبرزهم الفنانة منى زكى، والفنانة روجينا، وتقول لها "ماشاء الله قمر يا صابرين"، وقالت الفنانة نشوى مصطفى إنها لم تتغير وتبدو مثلما ظهرت في أول ظهور لها.