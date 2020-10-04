الممثلة التركية ديميت اوزديمير تبهر جمهورها بإطلالتها الفرعونية

وظهرت ديميت في الصورة بلوك مصري فرعوني وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

تلعب ديميت في مسلسل شخصية زينب، و هي شخصية معقدة لا تثق بنفسها على الاطلاق ، لا تثق بقدراتها وطاقتها، فتاة مترددة ومذبذبة ولا تعرف ماذا تريد بالضبط، رغم أنها تدرس المحاماة، إلا أنها لا تعرف كيف تعبر عن نفسها وداخلها، تلبي للجميع رغباتهم وتنسى رغباتها هي وسط ازدحام رغبات الآخرين.

إنها الفتاة قليلة الحيلة المضحية بنفسها لإرضاء البعض لدرجة أن تصبح أنانية مع البعض الآخر، تكذب على حبيبها الأول في حقيقة نسبها وماهية أسرتها، ثم تكذب على زوجها بشأن خطيبها، تركت أسرتها الأولى التي انجبتها كي تتعلم و تصبح كما تريد، ثم تتخلى عن اسرتها الثانية قبل أن تصبح ما تريد، لا تعرف تحديد حقيقة مشاعرها تجاه الآخرين هل تحب فاروق أم تحب مهدي ؟

وأجادت ديميت أوزدمير أدائها و اتقنت دورها خير اتقان، لدرجة تفاجيء بها الجميع ، ومن أجل كل هذه الأسباب كانت الجمل الحوارية للشخصية قليلة ، فيما استخدمت ديميت أوزدمير نظراتها المعبرة و نبرات صوتها المتغيرة، وحركات جسدها لتعبر عما بداخلها وتخرج كل مشاعر الشخصية، بالقليل من الانفعالات والكثير من التقمص.