انتوا ناس مقرفة.. أحمد عيد يثير الجدل على تويتر

نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب احمد عيد: "إحنا في ٢٠٢٠ و في ناس لسه بتتكلم علي اللون والشكل الصراحة انتو ناس مقرفة".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

عالم تعبانة أقسم بالله - هو مين دا - كلام تمام المرة دى

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وتسبب انقطاع البث على

فى حالة كبيرة من الجدل بين عشاق جماهير كرة القدم المصرية خلال الساعات القليلة الماضية بشأن أسباب انقطاع البث المفاجئ للقناة مساء أمس.

وشهدت قناة الزمالك مساء أمس، انقطاع بث برنامج "

" والذى كان يقدمه أحمد جمال، بدأت الحلقة بشكل طبيعى وأنهى المذيع المقدمة الخاصة بحلقة أمس ولكن انقطع البث ولم تستكمل الحلقة وهو ما تسبب فى حالة كبيرة من الحيرة لدى عشاق الأبيض بسبب انقطاع البث دون سابق إنذار.

قناة نادي الزمالكزملكاوى

وعلم "دوت الخليج" أن السر وراء انقطاع البث هو حدوث عطل "فنى" مفاجئ داخل القناة بسبب اللجوء فى الفترة الأخيرة إلى تغيير تردد العديد من القنوات وهو ما أدى إلى حدوث عطل لدى قناة الزمالك.



ولم تتمكن المحاولات التى قام بها المسئولون من أجل إعادة البث سريعا واستكمال حلقة برنامج زملكاوى مما أدى إلى إلغائها والاعتذار للضيوف باستثناء أمير عبدالعزيز أحد ضيوف الحلقة الذى قام بتسجيل الفقرة الخاصة به وسيتم إذاعتها اليوم بشكل طبيعى.