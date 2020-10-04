انتوا ناس مقرفة.. أحمد عيد يثير الجدل على تويتر

وكتب احمد عيد: "إحنا في ٢٠٢٠ و في ناس لسه بتتكلم علي اللون والشكل الصراحة انتو ناس مقرفة".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:
عالم تعبانة أقسم بالله - هو مين دا - كلام تمام المرة دى
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وعلم "دوت الخليج" أن السر وراء انقطاع البث هو حدوث عطل "فنى" مفاجئ داخل القناة بسبب اللجوء فى الفترة الأخيرة إلى تغيير تردد العديد من القنوات وهو ما أدى إلى حدوث عطل لدى قناة الزمالك.
ولم تتمكن المحاولات التى قام بها المسئولون من أجل إعادة البث سريعا واستكمال حلقة برنامج زملكاوى مما أدى إلى إلغائها والاعتذار للضيوف باستثناء أمير عبدالعزيز أحد ضيوف الحلقة الذى قام بتسجيل الفقرة الخاصة به وسيتم إذاعتها اليوم بشكل طبيعى.
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