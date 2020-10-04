أول تعليق من إلهام شاهين على زواج شقيقها: أكبر فرحة في حياتي

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا من حفل زفاف شقيقها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت إلهام قائلة: "أكبر فرحة فى حياتى يوم فرح حبيب قلبى أمير .. أخويا و إبنى و صاحبى و أعز إنسان عندى .. يارب يسعده هو و عروسته الجميله منه .. و يكونوا قدم خير و وش السعد على بعض .. و نفرح بولادهم إنشاء الله .. و ربنا يحميهم من كل شر .. بتمنى لهم مستقبل مشرق .. و بإذن الله القادم أجمل".

ولاقت الصورة ردودًا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتي:

الف مبروك - ربنا يسعده - القمرات كلهم - ربنا يوفقهم - بسم الله مشاء الله عليهم بجد

اقرأ أيضًا:



يسرا وإلهام شاهين في حفل زفاف شقيقها أمير.. شاهد

واحتفل الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة القديرة إلهام شاهين مساء أمس بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل وسط القاهرة وذلك بحضور باقة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير، والتي كان أبرزهما الفنان محمد منير وهاني رمزي و زوجته و هالة صدقي وعمرو دياب وليلي علوي ولبلبة ووفاء عامر ورانيا يوسف هاني شاكر وزوجته وغيرهم من النجوم.

وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ عروس الجنة.

ويبلغ أمير شاهين من العمر 43 عامًا بينما منة جاب الله ذات الـ 31 عاما خريجة المعهد العالي للسينما وتربطها صلة قرابة بالمنتج أحمد عبد العاطي.