كارول سماحة تعلن تعاونها مع مخرجة مصرية في أغنيتها الجديدة

وظهرت كارول سماحة في الصورة مع المخرجة بتول عرفة وعلقت قائلة :" التعاون الثاني و أغنية #شكرا قريبا مع المخرجة بتول عرفة".
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وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 4 ملايين مشاهدة منذ بداية عرضه على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.
"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.
وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.
الجدير بالذكر ان اخر اطلالات « كارول سماحة » مشاركة صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة وساحرة.
وظهرت كارول سماحة بفستان أسود أنيق يليق بإطلالتها الساحرة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة تليق بها.
ونالت الصورة إعجاب متابعيها على إنستجرام فعلق أحد المتابعين قائلا "خليك بحالك من أجمل أغانيكي" وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها.
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