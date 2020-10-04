نيللى كريم تهاجم قعدة رجالة

1- الراجل مش اللي يقعد الست في البيت
2-الراجل ياخد باله من الست يعني يسعدها
3-الراجل مش اللي بيشتغل وبيصرف ويشخط
4- مايكونش نطع
يعني قاعد عالة على المجتمع ومن غير شغلة ولا مشغلة
وقد أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج Sproductions حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.
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