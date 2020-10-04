نيللى كريم تهاجم قعدة رجالة

هاجمت نيللي كريم بقوة الرجالة الثلاثة نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ أثناء حلقتها ببرنامج قعدة رجالة في موسمه الثالث، لتتكلم في النهاية بصوت كل النساء، وتشرح لهم مفهوم كلمة رجل الذي تتمناه أي امرأة.. فماذا تعني كلمة رجل عند نيللي كريم؟

1- الراجل مش اللي يقعد الست في البيت

هناك بعض الرجال كي يشعروا بقوتهم ويفرضون نفذهم، يجيرون نسائهم على المكوث في المنزل، كي لا يصبح لها كيانًا، ولا تتمكن من الاستقرار في المستقبل، وتظل دائمًا في حاجةً إليه.

2-الراجل ياخد باله من الست يعني يسعدها

قد تكون زوجًا مخلصًا، تلبي لزوجتك كل احتياجاتها، ولكن غير قادر على جعلها سعيدة، وهنا أكدت نيللي كريم أن مفهوم الدور الذي يلعبه الرجل في علاقته بزوجته هو أن يخلق لها السعادة.

3-الراجل مش اللي بيشتغل وبيصرف ويشخط

ليس معنى أنك مصدر الدخل الوحيد بالمنزل، أن تمنح لنفسك صلاحيات التعامل بقسوة دون مراعاة مشاعر زوجتك، وأثناء نقاشها مع نيقولا معوض أكدت له "لا تتزوج لو ستصبح ذلك الرجل"

4- مايكونش نطع

يعني قاعد عالة على المجتمع ومن غير شغلة ولا مشغلة