لينا رقصة لـ كارمن سليمان تكسر حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا، بعد أن كسرت حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة، بعد مرور وقت قصير على طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية "يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".

ومن كلمات الأغنية "لا بنام يا حبيبي ولا بهدى .. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة .. من غير ما أشوفك فيها .. هو انت هتيجي كام مرة .. في العمر يا روحي غير مرة .. وانا عايزة أتمتع بيها".

"ولينا رقصة .. لينا رقصة .. أنا وانت مفيش حاجه ناقصة .. مزيكا وفرحة كبيرة .. خلصانة يا حبيبي كدة خالصة .. ولينا رقصة .. لينا رقصة .. أنا وانت مفيش حاجه ناقصة .. مزيكا وفرحة كبيرة .. خلصانة يا حبيبي كدة خالصة .. ولينا رقصة". "سبحان مين جمعنا .. حبيبي صدفة .. بألف معاد .. حياتي جنبك ليها معنى .. ياريت عمري .. معاك يتعاش .. كان فين حبك من بدري .. قلبي من الفرحة بيجري .. ع الحتة اللي تكون فيها .. اتمنيتك من الدنيا .. مش عايزة خلاص حاجة تانية .. دي حياتي انت اللي ماليها".

أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.