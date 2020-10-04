من شقيقة إلهام شاهين إلى دينا الشربيني.. نساء في حياة عمرو دياب

جدد ظهور النجم عمرو دياب في حفل زفاف أمير شاهين يوم الجمعة الماضي الاحاديث عن العلاقات العاطفية وزيجات الهضبة المتعددة على مدار أكثر من 30 عاما.

وما لا يعرفه الكثيرين ان عمرو دياب في بداية حياته الفنية، كان مرتبط رسميا بـ ايناس شاهين شقيقة الهام شاهين، ولكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة.

وما أثار حالة الجدل ان عمرو دياب التقى ايناس شاهين في حفل زفاف شقيقها "امير" نظرا لعلاقة الصداقة القوية التي تربطه بـ الهام شاهين ، إلا أن اللقاء كان بحضور زوجته الفنانة دينا الشربيني.

وفي السطور التالية نرصد نساء في حياة عمرو دياب :

شيرين رضا

تقابل معها للمرة الأولى عام 1989 ووقع في حبها وتقرب من عائلتها وطلب الزواج منها ولم تتردد شيرين خاصةً ان عمرو أصبح خلال هذه الفترة من أهم نجوم الطرب ورغم ان زواجهما أثمر إنجاب طفلة أطلقا عليها اسم نور إلا انهما انفصلا بعد ثلاث سنوات من الزواج وكشف عمرو عن سبب الطلاق وقال :" البيت لا بد ان يكون صاحب القرار به شخص واحد وليس شخصين وهذا سبب الانفصال".

ورغم مرور سنوات طويلة على الطلاق إلا ان شيرين تؤكد دائمًا حفاظها على علاقة الصداقة التي تجمعها بعمرو بل وتؤكد انها تحب الاستماع لأغانيه باستمرار.

زينة

بعد عام واحد من الانفصال عن شيرين رضا وقع الهضبة في حب زينة وهي سعودية الجنسية ووقع في حبها عندما التقى بها في حفل غنائي قام بإحيائه.

زينة ليست مجرد زوجة في حياة عمرو دياب بل لعبت دورا كبيرا في حياته حيث تولت مسئولية اختيار الملابس التي يظهر بها في الحفلات وكليباته ليصبح رمزا للأناقة لأكثر من عشرين عامًا.

ورغم ان زينة تعيش حياة مستقرة مع عمرو دياب وابنائهما إلا ان شائعات الطلاق طاردتهما لأكثر من مرة.

هدى الناظر

السيدة الثالثة في حياة عمرو دياب هي هدى الناظر والتي كانت تتولى إدارة أعماله ورغم انها لا تتحدث إلا عن عمله ومشاريعه القادمة إلا ان شائعات زواجه بها إنتشرت وبقوة أكثر من مرة إلا ان عمرو ومديرة اعماله تجاهلا الرد عليها.

دينا الشربيني

أعلن عمرو دياب عن ارتباطه رسميا بالفنانة دينا الشربيني في صيف 2019 بنشر صورة تجمعهما أثناء حضورهما حفل زفاف في اسبانيا، وذلك بعد التكتم على تفاصيل علاقتهما لاكثر من عامين.

وبدء جمهور الهضبة يلقب دينا الشربيني بـ حبيبة عمرو دياب منذ إطلاق اغنية " اجمل عيون" التي تغنى فيها لبرج حوت في البوم معدي الناس انتاج 2007.

وتطورت العلاقة بينهما من ظهور في احتفالات سينمائية وتكريمات لحفلات خاصة تجمعهما بأصدقائهما في الوسط الفني الى كليب أماكن السهر الذي ظهرت فيه دينا الشربيني كـ موديل.

كما تمتلك دينا الشربيني علاقة قوية بأبنة عمرو دياب الكبرى " نور" وكذلك متابعتها على انستجرام لـ ابناء عمرو دياب من زينة عاشور " عبد الله ، كنزي، جنا".