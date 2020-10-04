بـ «ستموت في العشرين».. نادي السينما الأفريقية يعود لنشاطه

عاد نادي السينما الإفريقية لنشاطه أمس بعرض الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" الحاصد للجوائز في كل المهرجانات التي شارك فيها، وبحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان والمخرج أمجد أبو العلا مخرج الفيلم.

فيلم «ستموت في العشرين»، مأخوذ عن مجموعة قصصية «النوم عند قدمي الجبل» للكاتب ‏السوداني حمور زياد الفائز بجائزة نجيب محفوظ الأدبية وهو أول ‏فيلم روائي طويل للمخرج أمجد أبو العلا الذي شاركه في كتابة العمل مع الكاتب الإماراتي يوسف إبراهيم، ويشارك في بطولته إسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، ومازن أحمد، وبثينة خالد، وطلال عفيفي، ومحمود السراج ‏وبونا خالد.

نادى السينما الأفريقية أسسه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ، وهو أحد أنشطة المهرجان حيث يقام تحت شعار "مهرجان على مدار العام " وقد انطلقت أولى فعالياته فى 9 يناير عام 2017 وهو أول نادٍ للسينما الأفريقية فى القارة السمراء.

ويهدف النادى لفتح نوافذ للفيلم الأفريقي بإنشاء أفرع للنادى فى الدول الأفريقية الشقيقة، وكذلك فى محافظات مصر المختلفة وبالفعل تم افتتاح أكثر من فرع للنادي بمحافظات الصعيد وبالإسكندرية وجاري حاليا افتتاح نوادي جديدة بمحافظات مختلفة.