جميل برسوم وهناء الشوربجي يشاركان بفيلم هانوفيل

تعاقدت شركة إنتاج فيلم "هانوفيل" مع الفنان جميل برسوم والفنانة هناء الشوربجي للعمل بالفيلم.

ويقوم فريق عمل الفيلم حالياً بتصويره بإحدى المناطق في الجيزة وتدور أحداثه حول قصة مثيرة يتم فك ألغازها للمشاهد في نهايته ومن المقرر أن يصنف الفيلم من نوعية أفلام الرعب.

ويشترك في بطولة الفيلم كل من الفنان "حسني شتا" ، الفنانة "إلهام عبد البديع" والفنانة "هاجر الشرنوبي" .

الفيلم من إخراج "أشرف فارق" و من إنتاج شركة "جو بروداكشن" للمنتجين"عبد الإله عبد المجيد" ، "ولاء عبد المجيد"و يتكون فريق العمل من المنتج الفني "عماد شحاته" و مدير التصوير "أسامة بركات" ، مهندس ديكور "وائل عبد الله" مخرج منفذ" أحمد الليثي" ،٠

يذكر أن الفنان" جميل برسوم" شارك في بعض الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل "آوان الورد" عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها "ولاد العم" في 2009، ومن أهم ادوارة مسلسل "أهل كايرو"، كما شارك بمسلسل" الشحرورة" ومسلسل "الهروب و"رمضان أبو العلمين" و" 9 جامعة الدول" و" آسيا" ونيران صديقة" و"فرعون" و"بدون ذكر أسماء" و"طرف تالت" ، ومسلسل" دهشة".

وكما قدم أكثر من عمل سينمائي أبرزها فيلم الفيل الأزرق 2014 .

وعن الفنانة "هناء الشوربجى" فقد تخرجت في «المعهد العالي للفنون المسرحية» قسم التمثيل والإخراج عام 1971، وقد بدات حياتها الفنية بالعمل في (فرقة رضا للفنون الشعبية) ثم قدمت أعمالًا كثيرا مع الفنان (محمد صبحى) حيث قدمت أمامه مسرحية "انتهي الدرس يا غبي" و مسرحية "الجوكر" و"الهمجي" ،" تخاريف" وجهة نظر" كما اشتركت معه في مسرحية" عائلة ونيس" و مسرحية (ماما أمريكا).

أما عن أعمالها في السينما فشاركت في عدة أفلام يذكر منها" حسن ومرقص" و"أشيك واد في روكسي" و فيلم" أمير البحار" مع النجم" محمد هنيدي" وغيرها ،هذا بالإضافة إلي العديد من أعمالها التليفزيونية.