كريم عفيفى يبدأ تصوير مسلسل نجيب زاهى زركش

وعلق كريم عفيفى على صورة له من داخل اللوكيشن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : ""بسم الله توكلنا على الله، نجيب زاهي زركش، رمضان 2021".
المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.
وكان اخر اعمال كريم عفيفى فى المسرح عرض بعنوان "علاء الدين" والذى يشارك فى بطولته احمد عز وتارا عماد.
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