ياسمين صبري تتسبب في رفع سيدة دعوى خلع ضد زوجها.. ورد ناري من الفنانة

علقت الفنانة ياسمين صبري على دعوى خلع من سيدة تدعى نرمين على طلبات زوجها لها بتقليد ياسمين صبري في حركاتها وملابسها وكلامها وكل شيء.

وكتبت ياسمين صبري معلقة على الواقعة قائلة: "‏‎نفسي اشوف نرمين عشان اقولها انها تستاهل الحب والاهتمام حتي يمتلئ قلبها ويفيض وانها تستحق".

يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة، عقد قرانه على ياسمين صبري، في أبريل الماضي بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كان من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.

وشاركت ياسمين صبري بمسلسل "حكايتي" هو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري ووفاء عامر وإدوارد وأحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير وغيرهم