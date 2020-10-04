بشرى وأمير رمسيس في معرض الفنانة ريهام العدل

افتتحت الفنانة ريهام العدل معرضها الأول الذي حمل عنوان " FIESTA" في الشيخ زايد وحضر افتتاح المعرض والدها الفنان رمزي العدل، وعمها الدكتور محمد العدل.



كما شارك بالحضور جمال صلاح رئيس مجلس إدارة شركة POD والفنانة بشرى المؤسس المشارك ورئيس العمليات ومسؤول العلاقات الأجنبية بمهرجان الجونة. كما شارك بالحضور جمال صلاح رئيس مجلس إدارة شركة POD والفنانة بشرى المؤسس المشارك ورئيس العمليات ومسؤول العلاقات الأجنبية بمهرجان الجونة. ومن إدارة الجونة السينمائي أيضا حضر عمرو منسي الشريك المؤسس للمهرجان الجونة والمستشار التنفيذي، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة بخلاف المخرجة هالة خليل.

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