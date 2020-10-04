لا تنسوا.. يارا تشارك الفنانين فى تحدى الكمامة

نشرت الفنانة يارا تعليقا وصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تحس جمهورها على ارتداء الكمامة وتشارك بهاشتاج تحدى الكمامة.

وقالت يارا : ""لا تَنسوا الكمّامة" وتلقت يارا عديد من التعليقات الايجابية من قبل متابعيها يؤكدون على اهمية ارتداء الكمامة وانها حماية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت أعلنت الفنانة يارا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعبي "انستجرام " عن أسباب تأجيل حفلها الغنائي الذي كان المقرر أن يكون أونلاين.

السبب الحقيقي هو سرعة الانترنت وليس كما أعتقد البعض أنها أصيبت بفيروس كورونا وهذا ظهر من خلال تعليقاتهم ولكن سرعان ما ظهرت يارا وقررت أن تشارك جمهورها بشيء آخر، وهو طرح الأسئلة عليهم للتواصل معهم.

يارا قدمت أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" لمطالبة الجمهور بالبقاء في المنزل للحفاظ على سلامتهم، من كلمات وألحان طارق أبو جودة.