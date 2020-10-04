سيرين عبد النور تنشر صور ضحايا مرفأ بيروت

شاركت الفنانة سيرين عبد النور صورة مجمعه لضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي خلف دمار هائل في أرجاء المدينة.

وعلقت سيرين عبد النور قائلة "حقكن ما بموت، مطرح ما انتو الحب حقيقي روحكن صافية صلواتكن بريئة صلو للبنان الله يحررو من الشياطين المهيمنين عليه الله يرحمكن ويرحم كل الضحايا #مرفأ_بيروت #انفجار_بيروت #إنفجار_المرفأ #سيرين_عبدالنور ".

يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

وهاجمت سيرين عبد النور،مؤخرا الحكومة اللبنانية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى لبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت

وغردت النجمة اللبنانية على تويتر، قائلة: "تعلموا كيف بتكون المسؤولية: رئيس فرنسا بيكبر القلب بينما انتم بتحرقوا القلب! رئيس فرنسا رجل مسئول بينما إنتم لا مسؤولين! رئيس فرنسا حضن شعب لبنان بينما انتم حرقتوا شعب لبنان! رئيس فرنسا بيعرف يعمّر... بينما إنتم بس بتعرفوا تهدموا ".

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع لأكثر من 100 شخص وإصابة المئات بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.