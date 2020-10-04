نقوش و زخارف تزين محاريب الجوامع والمساجد الأثرية

نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

تتميز الجوامع والمساجد الأثرية والتاريخية في معظم ولايات السلطنة بالمحاريب التي تزينها النقوش والكتابات التي تحوي الآيات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة بجانب الأواني الفخارية بألوانها الزاهية والتي تمثل محور العمارة الإسلامية وروعة الفن المعماري الذي يتميز بالأصالة والأجواء الروحانية، المستمدة من الآيات القرآنية والسنة النبوية المطهرة.

وتعد ولاية نـزوى واحدة من ولايات السلطنة التي تشتهر جوامعها ومساجدها بعظمة وجمالية تلك المحاريب ذات الطابع الفريد، وقد خط تلك الكتابات العديد من ذوي الخبرة في النقش والكتابة، فن بديع وراق سطروه لإبراز تفاصيل ما تمثله تلك المحاريب من اهمية كبيرة، ويبرز في جامع القلعة وجامع سعال ومسجد الشرجة بمنطقة سعال ومسجد جناة الصخابرة ومسجد الشواذنة ومسجد الزراعة بحارة العقر فن التنقيش، والذي ظهر خلال القرن السابع الهجري وكثر استخدامه خلال القرن العاشر وامتد إلى القرن الثالث عشر ومن خلاله اشتهر مجموعة من النقاشين العمانيين تمرسوا على هذه الصنعة الفنية وظهر منهم عبدالله بن قاسم بن محمد الهميمي ومشمل بن عمر بن عمر بن محمد المنحي وابنه طالب بن مشمل وحفيده علي بن طالب بن مشمل وأولادهم بعد ذلك وعيسى بن عبدالله بن يوسف وغيرهم.

كذلك هو الحال في ولايات بهلاء ومنح وأدم وسمائل وإزكي وبدبد والحمراء بمحافظة الداخلية والتي لا تخلو جوامعها ومساجدها من هذه التصاميم ذات الإبداع الجميل في محاربيها.

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