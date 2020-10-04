مفاجأة 2021.. عصام كاريكا يعلن عن تعاونه مع سمية الخشاب

نشر المطرب عصام كاريكا صورا له برفقة الفنانة سمية الخشاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام معلنا فيها عن تعاونهما سويا فى عمل غنائي جديد.

وكشف عصام كاريكا عن موعد طرح العمل الغنائي الجديد قائلا : مفاجاة 2021" .

وظهرت سمية الخشاب في الصور من طفولتها وهى تقوم بالتحدى الرائج على مواقع التواصل الاجتماعى.

من جانبها نشرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.