حظر تجول.. أمير رمسيس يكشف لـ دوت الخليج سر اختيار شبرا لتصوير الفيلم

كشف المخرج امير رمسيس عن سبب اختياره لمنطقة شبرا لتدور بداخلها احداث فيلمه الجديد "حظر تجول" والذى من المقرر ان يعرض فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وقال امير رمسيس لـ "دوت الخليج": حرصى على تقديم عمل حقيقى وبعيد عن أى عوامل خارجية، كان دافعى للبحث عن مكان يضاهى رؤيتى الفنية ويتناسب مع الأحداث التى تدور فيها العمل الفنى.

واضاف امير قائلا: "بالفعل وجدنا ضلتنا فى حى شبرا، والذى تربيت وترعرعت فيه، وكما أزعم أننى أمتلك مفاتيح هذا الحى وأعرف كل تفاصيله، وهو ما أفادنى كثيرا فى التقاط المشاهد بشكل أكثر دقة وحميمية وهو ما يلمسه المشاهد أثناء عرض الفيلم.

ويذكر ان فيلم "حظر تجول" يقوم ببطولته الهام شاهين وامينة خليل واحمد مجدى وتاليف واخراج امير رمسيس.

وتدور احداث الفيلم فى اطار اجتماعى حول ام يتم سجنها عشرين عاما بسبب قتلها لزوجها وبعد خروجهخا من السجن تلتقى بابنتها التى لم تراها من قبل الا ان الابنة تتعامل معها بجفاء بسبب بعدها عنها وقتل والدها وهو الامر الذى تحاول الام ان تخفيه عن ابنتها ويجبرهما حظر التجوال على الاقتراب من بعضهما البعض ونرى الاختلاف بين الطرفين.