حفل عمر كمال وحسن شاكوش في لبنان يتحول لمعركة بين الحضور

تداول عدد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تحول حفل كل من عمر كمال و حسن شاكوش فى لبنان إلى ساحة حرب.

فقد نشبت مشاجرة كبيرة بين عدد من الحضور نتج عنها ذعر كبير وأدت إلى انصراف أغلب الجمهور حرصا على سلامته، رغم محاولة تدارك الامر من قبل مسؤلى الامن.

ونشر عمر كمال فيديو جديد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وهو يحيي حفلا فى دولة لبنان على الحان عبد الحليم حافظ اغنية "جانا الهوى". وكان الحفل من خلال تكريم عمر كمال فى لبنان على اعماله فى 2020. ‎كان عمر كمال، نفى إصابته بفيروس كورونا، قائلًا: أسمع أشياء عن نفسي لاول مرة اعرفها ولم أذهب لعمل تحليل فيروس كورونا"، مؤكدا انه قام بعمل جولة كبيرة بسبب تصويره إعلان مشروب جديد خلال الـ3 أيام الماضية. ‎وأضاف عمر كمال خلال مداخلة هاتفية علي القناة الاولي المصرية ،: انا سليم ولا أعاني من أي شيء، لافتًا إلى أنه إذا كان مصابا بفيروس كورونا سيعلن وليس هناك حاجة الى عدم الإفصاح. ‎وأوضح عمر كمال انه شعر بالإرهاق وهو في دبي وقام بزيارة الدكتور وعمل التحاليل اللازمة ولم يتبين أنني لدي أي شيء، مؤكدا على أنه يكن الي الفنان هاني شاكر كل الحب والاحترام.

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