عبد الرحيم كمال يتساءل: ليه الأهلي والزمالك في الهوا بالليل والباقى فى الحر.. ونبيل الحلفاوي يرد

نشر المؤلف عبد الرحيم كمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان مباريات الدوري العام وسر لعب الاهلى والزمالك فى المساء وباقى الفرق فى الحر.

قال عبد الرحيم كمال: "هو ليه كل الفرق تلعب في عز الحر والعطش والاهلي والزمالك بس في الهوا بالليل ؟؟؟ ايه بجد السند القانوني الرياضي القصة دي؟.

وهو ما دفع الفنان نبيل الحلفاوى للرد عليه قائلا: "غالبا مواعيد رعاة وإعلانات".

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على أهمية تولي بيتسو موسيماني تدريب النادي الأهلي في الفترة الحالية خلفا للسويسري لرينيه فايلر.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏‎#موسيماني.. بالنسبة للمنتخب أنا من المنحازين للمدرب المصري. لأنه يتسلم الجاهزين ويوظفهم ويبث فيهم الروح. أما بالنسبة للأندية فهي مصنع اللاعبين.. وقت طويل للتدريب والتطوير. وهنا".

واضاف نبيل الحلفاوي "‏ وهنا أفضل الأوروبيين لصلتهم المباشرة بأحدث الأساليب العلمية المستخدمة في المصنع. فهل جنوب أفريقيا أكثر مواكبة منا للتطورات الأوروبية؟ ربما.

أما الجوانب الإيجابية في هذا الاختيار فهي أنه أولا صاحب سيرة ذاتية قوية.. ثانيا على دراية بدروب أفريقيا ولن يحتاج وقتا للتأقلم..".

وتابع نبيل الحلفاوي" ‏وهو الأهم متابع جيد للأهلي والكرة المصرية. مدرك لقيمة الأهلي ويكاد يكون منبهرا بجماهيريته رابعا على المستوى الشخصي هو يجيد التعامل مع الإعلام. نجاحاته لم تنل من تواضعه متفائل به وأثق أنه سرعان ماسيكتسب محبة اللاعبين والجمهور وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة للمستطيل الأخضر".