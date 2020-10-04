رسميا.. انفصال حلا شيحة عن زوجها الكندى

لجأت الفنانة حلا شيحة، إلى مصلحة الشهر العقارى بالإسكندرية اليوم الأحد، للطلاق رسميا من زوجها ستيف مارك الكندى الجنسية بعد انفصالهما منذ فترة طويلة.
وتم الانفصال الرسمى اليوم بمقر الشهر العقارى بمنطقة المنشية.
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وتصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشر البحث جوجل مؤخرا ذلك بعد انتشار شائعة زواجها من الداعية معز مسعود على السوشيال ميديا.
وهذه ليست حالة الإرتباط الأولى في حياة حلا شيحة، فقد انفصلت مؤخرا عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، بعد أكثر من 12 عامًا من الزواج، وكانت قد كشفت فى تصريحات صحفية، إن الطلاق تم بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالها عنه في 2019، وقالت إنها تحترمه خاصة أنه والد أبنائها، كما شدَّدت حلا على رفضها تدخل أي شخص في حياتها الشخصية.
وفي عام 2006 كان من المنتظر أن يشهد الوسط الفني زواج حلا شيحة من الفنان هاني عادل، وقبل أيام من الفرح حدث بينهما انفصال، وعلق وقتها هاني عادل أن الانفصال جاء بدون إرادته هو وحلا.
وكان قد نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات، "إنستجرام"، صورة له، وهو يجلس على الأرض.
وعلّق معز مسعود على الصورة: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".
من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".
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