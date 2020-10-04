فايز المالكي يتحدث مجددا عن إصابته بمرض البهاق ويوجه نصيحة لمن يعانون منه

فايز المالكي الذي أعتاد بشكل يومي الرد على رسائل متابعيه، وقد حرص النجم السعودي على تقديم نصيحة لإحدى المصابات بمرض البهاق والتي طلبت منه المساعدة.

نصيحة فايز المالكي لمريضة بالبهاق

فايز المالكي علق عبر حسابه على "تويتر" على تدوينة وجهتها له إحدى المتابعات التي طلبت منه المساعدة بسبب إصابتها بمرض البهاق والذي يحتاج إلى علاج، فأكد لها أن أفضل علاج من هذا المرض هو أن تعيش مثل حياته كونه أحد المصابين بهذا المرض وأنه عليها أن تتجاهل فكرة إصابتها به، حتى تستطيع أن تقاومه، فقال الفنان السعودي: "هلا ياخوك انا فيني بهاق عيشي حياتي وانسي أنه فيك"، وقد نال رد فايز المالكي إعجاب قطاع واسع من متابعيه الذى دعى الكثير منهم بالشفاء لجميع المرضى.

رحلة فايز المالكي مع مرض البهاق

فايز المالكي قد كشف عن إصابته بمرض البهاق منذ سنوات ودعى في العديد من اللقاءات التلفزيونية التي ظهر بها مصابي هذا المرض لمواجهته حيث أكد في لقاء في برنامج " معالي المواطن" الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على قناة "mbc" على أنه أصيب بمرض البهاق بعدما تعرض لمرحلة حزن طويلة بسبب وفاة والده ووالدته خلال شهر واحد، وأكد أن خلال فترة علاجه صادف لقائه بشخص يعاني من شلل تام، وقد منحه هذا الشخص القوة من أجل مواجهة هذا المرض وطلب المالكي من مرضى البهاق بممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ولا يشعرون بأي نوع من الحرج أثناء تعاملهم مع المجتمع.

فايز المالكي على متن رحلات الكروز في السعودية

فايز المالكي قد أشاد خلال الفترة الماضية برحلة الكروز التي انطلقت من شواطئ المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر ووصفها بأنها فرصة لاكتشاف سحر وجمال الطبيعة في السعودية وذلك في أكثر من تدوينة كتبها عبر حسابه على "تويتر" حيث أوضح أن هناك العديد من المناطق السياحية في المملكة التي اكتشافها من خلال هذه الرحلة فكتب فايز المالكي: "رحلة كروز السعودية منحتني فرصة كبيرة لاكتشف جمال المملكة العربية السعودية، وطبيعتها الخلابة، ومواقعها السياحية الفاتنة، واجوائها المنعشة و(الرايقة)، وشعبها العظيم،، شكراً لكم".

فايز المالكي عاد من جديد للأعمال السينمائية بعدما شارك في بطولة فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني والذي تم الانتهاء من تصويره خلال الفترة الماضية، وتعد مشاركة الفنان فايز المالكي في الفيلم من كبرى المفاجآت التي أعلن عنها صناعه أثناء تصوير مشاهده في العاصمة السعودية الرياض في شهر يناير الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم كل من حلا شيحة، وماجد الكيدواني، وسوسن بدر، وهو من تأليف وإخراج سارة وفيق.