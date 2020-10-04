تطورات الحالة الصحية للفنانة أحلام بعد أيام من تلقيها لقاح الوقاية من "كورونا"

أحلام الفنانة الإماراتية دوت الخليج أول فنانة عربية تتلقى لقاح الوقاية من فيروس كورونا، والذي يأتي في إطار الحملة التي تشرف عليها وزارة الصحة الإماراتية، لمنع انتشار الفيروس في البلاد، وكشفت الفنانة أحلام عن تفاصيل حالتها بعد أيام من حصولها على الجرعة.

تفاصيل الحالة الصحية لأحلام بعد حصولها على لقاح الوقاية من كورونا

أحلام نشرت عبر حسابها على "تويتر" تدوينة تحدثت من خلالها عن تأثير الجرعة الأولى للوقاية من فيروس كورونا والتي حصلت عليها خلال الأيام الماضية لتصبح أول فنانة عربية تحصل على هذه الجرعة،و أكدت أن حالتها جيدة ولا تعاني من أزمات بعد 3 أيام من حصولها على اللقاح، وأوضحت أن حالتها "ممتازة" وتشعر براحة كبيرة، فكتبت في تدوينتها: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي اخذته لكوفيد 19 الحمد لله كل شيء ممتاز وانا مرتاحه جداً وثقتي في بلادي انها صاحبه الريادة".

أحلام: "أتمنى أن يفيد اللقاح الجديد الانسانية"

أحلام تمنت كذلك أن يصبح لقاح فيروس كورونا مفيد للانسانية بشكل عام، وأن يحدث تغيرا، وذلك بعد التأثيرات الضخمة التي تسبب بها الفيروس لشعوب العالم فكتبت النجمة الإماراتية: "دائماً اسأل الله أن ينفع به الانسانية جميعاً الحمدلله على نعمة الامارات".

أحلام نشرت خلال الأيام الماضية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات لها وهي تتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أنها من المقرر أن تحصل على جرعة أخرى بعد حوالي شهر من الآن، متمنية أن يساهم هذا اللقاح في حل أزمة الوباء العالمي المنتشر في جميع أنحاء العالم.

أحلام قد وثقت لحظات حصولها على جرعة الوقاية من فيروس كورونا في الأيام الماضية وسعت كذلك لنشر الوعي بين متابعيه بأهمية هذه الخطوة،

أحلام تبكي بسبب الجمهور في حفلها باليوم الوطني السعودي الـ90

الفنانة الإماراتية أحيت مؤخرًا، حفلا باليوم الوطني السعودي الـ90، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها، لكنها لم تتمالك دموعها تأثراً بغياب الجمهور عن الحضور بشكل مباشر وتحويل حفلها الى افتراضي بسبب اجراءات الحماية من فيروس كورونا، وتداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أحلام ظهرت فيه وهي تبكي بسبب بغياب الجمهور قائلة: "أحس دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وأغاني حلوة، الا ما يظل الجمهور هو تاج راسه، وأقول لجمهوري اليوم اني فاقدتكم"، داعية أن تزول هذه الغمة والأزمة لتجتمع مع جمهورها مجدداً على المسرح بشكل مباشر.