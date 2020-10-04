نيرمين ماهر تهنئ صابرين بعيد ميلادها: كل سنة وأنتي طيبة

هنأت الفنانة نيرمين ماهر، النجمة صابرين بعيد ميلادها، على صفحتها الرسمية لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نيرمين ماهر مقطع فيديو



وعلقت قائلة: "النهارده عيد ميلاد صابرين ❤️ كل سنه وانتي طيبه وقلبك ابيض زي ما انتي ❤️

مسلسل فكره بمليون جنيه من الأعمال اللي جمعتنا وكانت احلي أيام ????????????????????????????????"

يصادف اليوم 4 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة القديرة صابرين والتي أتمت عامها الـ 54، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على جمالها.



ورغم من أن صابرين خلعت الحجاب إلا أن إطلالاتها تتميز بأنها تجمع بين الاحتشام والبساطة وعدم المبالغة في التصميمات التي تظهر بها، كما تعتمد على الألوان الهادئة و لا تميل إلي اختيار الألوان الصاخبة أو الملفتة.



و ابتعدت الفنانة صابرين عن التمثيل والوسط الفني، كما ارتدت الحجاب وأعلنت اعتزالها للتمثيل، إلا أنها عادت مرة أخرى عام 2010م لتستكمل مشوارها الفني وهى مرتدية الحجاب.



ومن أبرز الأعمال التي شاركت بها عقب عودتها إلى التمثيل مسلسل "الفنار والعمدة هانم وشيخ العرب همام وسامحني يا زمن" .



وتلقت الفنانة صابرين انتقادات كبيرة عقب عودتها للتمثيل وهي ترتدي "الباروكة" فوق الحجاب الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني وخارجه.

وشاركت صابرين في مسلسل "ليالينا" الذى عرض خلال السباق الرمضانى وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات.



المسلسل يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق.