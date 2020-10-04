سمية الخشاب تشارك عصام كاريكا في عمل فني جديد.. شاهد

تشارك الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.
وشارك عصام كاريكا جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو وصورًا تجمعه مع الفنانة سمية الخشاب، معلقا عليها: "على البركة إن شاء الله مع الجميله سمية الخشاب.. مفاجأة 2021".
وانتهى الفنان عصام كاريكا مؤخرًا من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "غراب الشلة"، من كلمات مصطفى محمد، وألحانه وتوزيعه، ويقول مطلعها :"قالت لك إيه بنت اللئيمة..غراب الشلة القديمة".
يذكر أن كاريكا عاد خلال الفترة الأخيرة لهوايته المفضلة وهى التلحين، بعدما انشغل فترة طويلة بالغناء والحفلات، ومنذ أيام قليلة انتهى داخل أحد استوديوهات المهندسين من تسجيل ديو يجمعه بالنجم حميد الشاعرى والمطرب مصطفى شوقى، بعنوان "أوتومبيل الحلاوة"، من ألحانه، وكلمات محمد هلال، وتوزيع توما، ومهندس الصوت أحمد جودة.
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