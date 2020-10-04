إصابة المذيع وائل منصور بفيروس كورونا

اعلن الاعلامي وائل منصور مقدم برنامج "SNL بالعربي السابق، عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب وائل منصور عبر خاصية استوري على حسابه بمزقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا: "للأسف جالي كورونا".
كان عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أكدوا أن هناك احتمالية لظهور موجة ثانية من فيروس كورونا خاصة وأننا مقبلون على موسم الشتاء، مشيرين إلى أننا فى حاجة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بشكل أكثر من ذلك، وأوضحوا أن فيروس كورونا لن ينتهى إلا من خلال وجود مصل أو دواء لهذا الفيروس المميت.
وقال النائب عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك احتمالا لوجود موجة ثانية من فيروس كورونا مرة أخرى خاصة وأن الفيروس يتحور ومن الممكن أن يكون أشرس من وقت ظهوره.
وأشار "القاضى"، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، إلى أننا فى حاجة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بشكل أكثر من ذلك.
وتابع وكيل لجنة الصحة بالبرلمان "لابد من غسيل الأيدى وارتداء الكمامة فى المواصلات العامة والقطارات ومترو الأنفاق وعدم إقامة الأفراح والعزاءات.
وقال النائب سامى المشد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك احتمالية لظهور موجة ثانية من فيروس كورونا خاصة وأننا مقبلون على موسم الشتاء.
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