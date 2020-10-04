تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية

يبدأ المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقا للجدول الزمني الموضوع له من الأطباء المتخصصين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية غدا، الإثنين. ومن المعروف أن المستشار تركي آل الشيخ، أجرى مؤخرا عمليتين جراحيتين لإزالة ورم في المخ، وهو يقيم منذ شهرين بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلة علاجه بعد العمليات الجراحية.

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