بـ فستان مشجر.. إيناس النجار بإطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد

وظهرت "ايناس النجار" في الصورة بإطلالة ساحرة مرتدية فستانا أنيقا مشجرا، وانتعلت حذاء مكشوفا بكعب عال وهو ما أبرز جمال إطلالتها.

وتركت ايناس النجار شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها، ولم تتكلف في وضع الماكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها.

وعلقت إيناس النجار علي الصورة قائلة "لا تَدع أحَد يَرسِم لَك خرائط حياتِك، فهُناك من لا يحترم الحدود ????".

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار" السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.



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