نايل سينما تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

صرح أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة ان قناة نايل سينما ستقوم بالاحتفال بذكري نصر اكتوبر هذا العام باشراف سيد فؤاد الجناري رئيس القناة بحيث تعرض الافلام الاتية يوم 6 اكتوبر. ١٠ صباحًا فيلم بئر الخيانة بطوله نورالشريف عزت العلايلى هدى رمزى دلال عبدالعزيز ١٢:٤٠ م الرصاصة لا تزال في جيبي بطوله محمود ياسين حسين فهمى يوسف شعبان صلاح السعدنى نجوى ابراهيم يذاع الفيلم بدون فواصل حيث يذاع مشهد العبور الساعة الثانية ظهرا تماما ٤:٣٠ م ايام السادات بطوله احمد زكى ميرفت أمين منى زكى أحمد السقا أحمد فؤاد سليم ٧:٣٠ م ابناء الصمت بطوله أحمد زكى نور الشريف محمد صبحى محمود مرسى ميرفت أمين ١١:٣٠ م العمر لحظة بطوله ماجده أحمد مظهر ناهد شريف نبيله عبيد كما تعرض قناة نايل سينما ايضا سلسلة افلام تسجيلية عن انتصارات اكتوبر في السينما المصرية من انتاح قناه نايل سينما اخراج مصطفي ادريس إعداد د.امل الجمل، قراءة تعليق نشوي محمد علي، تنسيق تقارير محمد محمدين، مشرف اعداد وتنفيذ احمد محمود، منسق عام القناة سماح مصطفي.

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