تريند الفن| انفصال حلا شيحة عن زوجها الكندى رسميا.. ومنة فضالي: كنت خايفة ألبس بدلة رقص

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

لجأت الفنانة حلا شيحة، إلى مصلحة الشهر العقارى بالإسكندرية اليوم الأحد، للطلاق رسميا من زوجها ستيف مارك الكندى الجنسية بعد انفصالهما منذ فترة طويلة.

وتم الانفصال الرسمى اليوم بمقر الشهر العقارى بمنطقة المنشية.

وتصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشر البحث جوجل مؤخرا ذلك بعد انتشار شائعة زواجها من الداعية معز مسعود على السوشيال ميديا.

حلت الفنانة منة فضالى مساء امس ضيفة على موقع دوت الخليج للحديث عن أحدث اعمالها الفنية فيلم "زنزانة7"

وقالت منة فضالى عن مشاركتها فى فيلم "زنزانة 7" خلال الندوة:" حابة الفيلم جدا لان الدور جرئ شوية ومش شخصيتى "

واضافت منة فضالى :" طول الوقت كنت معترضة انى البس بدلة رقص وكنت قلقانة جدا من الناس انها متتقبلش الموضوع او يبقى فى انتقاد كبير "

تداول عدد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تحول حفل كل من عمر كمال و حسن شاكوش فى لبنان إلى ساحة حرب.

فقد نشبت مشاجرة كبيرة بين عدد من الحضور نتج عنها ذعر كبير وأدت إلى انصراف أغلب الجمهور حرصا على سلامته، رغم محاولة تدارك الامر من قبل مسؤلى الامن.

بعد غياب دام أربع سنوات تعود الفنانة منى زكي للسينما ببطولة فيلم الإثارة "الصندوق الأسود" والذي يشاركها بطولته محمد فراج ومصطفى خاطر، ومن إخراج محمود كامل، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض المصرية.

وتجسد منى زكي دور ياسمين، حيث يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.