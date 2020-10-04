هنادي مهنا تشارك جمهورها بصورة مع والدها.. شاهد

حرصت الفنانة هنادي مهنا على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تألقت هنادي مهنا فى الصور بإطلالة كاجوال، بصحبة والدها الموسيقار هاني مهنا حيث ارتدت سترة جينز بسوسته من المنتصف بأكمام طويلة، وهو ما ابرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت هنادي مهنا شعرها البني الطويل علي كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها، وخطفت الأنظار ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادى مهنا مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

كما شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي في مسلسل "الفتوة" الذي تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.