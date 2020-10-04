وتركت هنادي مهنا شعرها البني الطويل علي كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها، وخطفت الأنظار ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج.
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادى مهنا مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.
كما شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي في مسلسل "الفتوة" الذي تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.
ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنادي مهنا تشارك جمهورها بصورة مع والدها.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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