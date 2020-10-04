ينطلق فيلم "توأم روحي" فى دور العرض السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومنها إلى عدد من دول الخليج العربي.

فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي. الفيلم حقق حتى الآن إيرادات تجاوزت الـ 10 مليون جنيه، ويتنافس مع فيلمين آخرين هما "زنزانة 7"، و"الغسالة".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والإجراءات الاحترازية التي تتضمن أن تعمل دور العرض السينمائي بـ 25% من طاقتها الاستيعابية. وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والإجراءات الاحترازية التي تتضمن أن تعمل دور العرض السينمائي بـ 25% من طاقتها الاستيعابية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطولة رجاء الجداوي.. فيلم توأم روحى فى السعودية خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.