مشروع توعوي لحماية صنعاء القديمة

مشروع توعوي لحماية صنعاء القديمةاختتمت بصنعاء امس فعاليات مشروع رواد التراث اليمني - صنعاء القديمة المرحلة الأولى إشراك الشباب في المحافظة على مدينة صنعاء القديمة.

استمر المشروع شهر بتنظيم مؤسسة يكرب للتراث والثقافة والتنمية بالتعاون مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية ومركز الدراسات والتدريب المعماري.

وفي الاختتام أشاد نائب وزير الثقافة محمد حيدرة بمبادرة مؤسسة يكرب في تأهيل وتدريب كوكبة من الناشطين والمهتمين بالتراث من سكان مدينة صنعاء القديمة للقيام بأعمال توعية وعمل استبيانات حول كيفية الحفاظ على المدن التاريخية.

وأشار إلى أهمية الشراكة بين الوزارة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في التوعية بأهمية الحفاظ على صنعاء القديمة والمدن التاريخية.

وأوضح حيدرة أن الأيام المقبلة ستشهد تدشين مشروع إنقاذ صنعاء القديمة ضمن خطة شاملة والعمل جار على قدم وساق لاستكمال إجراءات المبالغ المخصصة .. داعيا إلى استمرار عمل المؤسسة لاستكمال مسح وتوعية كافة القطاعات وسكان صنعاء القديمة بأهمية الحفاظ عليها.

فيما اعتبر رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية المهندس مجاهد طامش، المشروع خطوة لاستهداف كافة قطاعات المدينة لمعرفة الصعوبات التي تواجه سكان المدينة وتوعيتهم بأهمية الحفاظ عليها.

وأكد حرص الهيئة على تقديم التسهيلات للمنظمات والمؤسسات الداعمة لأعمال الهيئة في المسح الميداني والتوعية للحفاظ على المدن والمعالم التاريخية.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد ألقيت كلمات من رئيس مؤسسة يكرب فارس التويتي وعن المتدربين سمر الأزرقي وعن الرعاة محمد القواس، استعرضت في مجملها أهداف المشروع لتأهيل شباب من سكان المدينة بمهارات المقابلة والمسح الميداني وعمل استبيانات لمعرفة مشاكل المواطنين والصعوبات التي تواجه صنعاء القديمة والتوعية بأهمية الحفاظ عليها.

تخلل الحفل بحضور وكيلة الهيئة أمة الرزاق جحاف ومدير المركز المعماري خالد عيسى ريبورتاج عن مشروع رواد التراث اليمني تلاه توزيع الشهادات التقديرية على المتدربين.

