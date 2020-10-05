سيرة حب تعود لجمهورها غدا تزامنا مع احتفالات أكتوبر

على صفحات تواصله الاجتماعي بث الفنان والكاتب الصحفي ناصر عبدالحفيظ، مجموعة من الصور التي تجمع بينه وبين نجم العرض إيهاب فهمي مجسدا شخصية الموسيقار بليغ حمدي.

الفنان تامر سعيد الذي يجسد شخصية العندليب عبد الحليم حافظ مشيرا إلى المشاهد التي يجسدها بينهم لشخصية الخال الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي والتي يستعيد من خلالها كيفية ميلاد قصيدة عدي النهار و احلف بسماها.

كما أشار ان العرض يقدم للموسم الثالث بنجاح تعود رائعة المسرح الغنائي الإستعراضي سيرة حب بنجاح على خشبة مسرح البالون بالعجوزة تزامنا مع إحتفالات أكتوبر.

العرض إنتاج قطاع الفنون الشعبية الفرقة الغنائية الإستعراضية بقيادة بطولة الفنان إيهاب فهمى ومجدى صبحى واحمد الدمرداش ورحاب مطاوع وشيكوا وناصر عبد الحفيظ ونهلة خليل وعماد عبد المجيد وعمرو أصلان تأليف ايمن عبد الحكيم وإخراج فارس المسرح الإستعراضي المخرج د/عادل عبده.