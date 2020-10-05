منة فضالي في ندوة دوت الخليج: تعرضت للخيانة كثيرا في حياتي

وعلقت منة فضالي، على تعرضها للخيانة في فيلم "زنزانة 7"، قائلة "تعرضت للخيانة كثيرا في حياتي"، موضحة "كان ديما رد فعلى إني بمشي".
وأضافت منة فضالي "ديما عقاب الخيانة إنك تمشى، ووقت ما البنى آدم بيفوق ويرجع تانى ويقولك سامحينى بقوله الموضوع خلص بالنسبالى".
وأكدت منة فضالي "ده اسلم عقاب واحسن عقاب بالنسبالى".
يذكر أن الفنانة منة فضالى وجهت الشكر لـ موقع "دوت الخليج" على تكريمها عن فيلم "زنزانة 7" ونشرت منة فضالى صورة لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت منة فضالى، على الصورة، قائلةً "شكرا صدي البلد علي تكريمي عن فيلم زنزانة 7".
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