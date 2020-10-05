محمد نور: فريق واما مازال موجودا ولم ننفصل

استضاف موقع "دوت الخليج" مؤخرًا الفنان محمد نور، لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية "جاني في ملعبي" وللحديث عن تفاصيل أعماله الفنية التي يستعد لها في الفترة المقبلة.
أكد الفنان محمد نور، خلال الندوة أن فريق "واما" مازال قائم وموجود، وأن هناك مشاريع تجمعهم سويًا، من المفترض الإعلان عنها الفترة المقبلة، لكن كل منهم منشغل في الوقت الحالي بعدة مشاريع خاصة.
وعبّر محمد نور، عن إستيائه الشديد من ردود الفنانين على الجمهور، وسبهم وقذفهم، مشيرا إلى أن الفنان لابد وان يستوعب فكرة أن السوشيال ميديا مليئة بالشخصيات المختلفة وأن الفنان من الممكن أن يكسب ود الجميع بطريقته وإسلوبه المرن، وإنه لابد وأن يتجاهل التعليقات المسيئة أو يرد عليها بطريقة جيدة.
كما قام نور، بغناء أغنيته الأخيرة "جاني في ملعبي" في لايف "دوت الخليج" عبر فيسبوك وإنستجرام، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير جدًا.
تقول كلمات "جاني في ملعبي" : جاني ف ملعبي .. جميل و النبي .. عينيه فضحاه.. و يداري ليه بقى .. قمر ما السما .. لوحة مجسمة
صداع من كتر السمسمة .. كلامه دندنة و رقة و غنا .. بقولكم ايه ده جايلي انا".
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