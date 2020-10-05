تصدرت الفنانة نسرين طافش، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها فديو لها مع القطط عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت نسرين طافش في الفيديو برفقة القطط الخاصة بها وهى تداعبها. وتشارك نسرين طافش الآن في مسلسل «الوجه الاَخر»الذي يعرض أسبوعيًا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً، وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة. يناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى. ويجسد الفنان ماجد المصرى، شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ظهورها مع القطط.. الجمهور يبحث عن نسرين طافش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.