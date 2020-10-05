شاهد.. كواليس فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

قرر صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز تأجيل عرضه لحين عودة السينما إلى كامل طاقتها الاستيعابية خاصة ان العمل يعد من الأعمال الضخمة انتاجيا.
وقال مصدر بشركة الإنتاج لـ "دوت الخليج" : من الصعب عرض الفيلم فى المرحلة الحالية خاصة فى ظل القرارات التى تساهم فى خسارة مادية لدور العرض وبرغم من فتح السينما بنسبة إشغال 25 % إلا أن هذه النسبة لم تساهم فى مكاسب مادية وبالتالى لا يفضل عرض الفيلم فى الفترة الحالية.
فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين انتهى مخرجه خالد الحلفاوى من تصويره ومونتاجه وجاهزا للعرض فى السينما.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول هل إذا عاد بك الزمان تختار زوجتك أم لا.
كما طرحت الجهة المنتجة لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" عدة بوسترات فردية لنجوم العمل تمهيدًا لطرحه في دور عرض السينما.
وتصدر الفنان كريم عبد العزيز، بوستر بشكل فردي، بينما تصدرت دينا الشربيني بوستر آخر، وتم طرح بوستر آخر للفنان ماجد الكدواني أيضًا.
"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كل من كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.
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