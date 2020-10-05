فيديو هيفاء وهبي تحصل على قرار جديد بحبس محمد وزيري وتحتفل بمسلسلها "أسود فاتح"

هيفاء وهبي واصلت احتفالاتها بعرض مسلسلها الجديد "أسود فاتح" على تطبيق "شاهد"، وتحقيقه لنسب مشاهدة عالية، وكذلك واصلت انتصاراتها القضائية ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

هيفاء وهبي تواصل انتصاراتها القضائية ضد محمد وزيري

وكشف محامي هيفاء وهبي اليوم عن تطور جديد في قضيتها ضد محمد وزيري، مدير أعمالها السابق، وأعلن صدور قرار بتجديد حبس محمد وزيري لمدة 15 يوم على ذمة القضائية، وهي المرة الرابعة التي يصدر بها قرار بتجديد حبسه، ويستمر بالحبس لما يقارب شهرين في القضية التي تتهمه بها هيفاء وهبي بالنصب والاحتيال.

ولم يكشف محامي هيفاء وهبي عن بقية تفاصيل قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، بالإضافة إلى سير التحقيقات خاصة بعد التطورات الكثيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة، وأبرزها اتهام محامي هيفاء وهبي الفنان مصطفى خاطر بالتورط في القضية بعد شرائه لوحدات عقارية من محمد وزيري، وهي وحدات متنازع عليها مع هيفاء وهبي.

تفاصيل قضية هيفاء وهبي ومحمد وزيري

وبدأت قضية محمد وزيري وهيفاء وهبي في الشهور الماضية بعدما اتهمت هيفاء وهبي مدير أعمالها السابق بالنصب عليها واستغلال توكيل إدارة أعمالها في مصر في الحصول على أموالها والتي تقدر ب 63 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدة وحدات عقارية، وحصلت على حكم ببطلان إدعائه بالزواج منها بالإضافة إلى عدة قرارات بالحبس على ذمة التحقيقات.

هيفاء وهبي تحتفل بمسلسلها "أسود فاتح"

وتجاهلت هيفاء وهبي أخبار قضيتها مع محمد وزيري، وواصلت احتفالاتها بمسلسلها الجديد "أسود فاتح" والذي يعرض حالياً على تطبيق "شاهد"، وتعكف هيفاء وهبي هذه الأيام على إعادة نشر تغريدات الجمهور حول المسلسل وأحداثه الغامضة والمشوقة، وتصدر مواقع التواصل ومؤشرات البحث، ونشرت عدة جلسات تصوير لإطلالات شخصيتها "رانيا خطاب" في المسلسل.

واحتفلت هيفاء وهبي على مواقع التواصل ونشرت عدة فيديوهات لها وهي ترقص وتحتفل على أغنية "بالبونط العريض" للفنان حسين الجسمي، وأغنية "عدى الكلام" لسعد لمجرد، وعوضت هيفاء وهبي غيابها عن موسم رمضان من خلال مسلسل "أسود فاتح" والذي يشارك في بطولته عدد من النجوم مثل معتصم النهار وصبري فواز وشريف سلامة وأحمد فهمي وفراس السعيد وروجينا وغيرهم.