فيديو جمال يوسف يكشف تفاصيل رحلة علاجه من السرطان:"كنت بموت في اليوم عدة مرات"

الفنان جمال يوسف زف للجمهور خبر سار أمس بإعلان شفائه من مرض سرطان البلعوم، وتوقف جلسات العلاج الإشعاعي التي خضع لها في الفترة الأخيرة، وكشف في لقاء له مع برنامج "مساء dmc" عن تفاصيل رحلة علاجه وتعافيه من السرطان.

جمال يوسف في أول تعليق بعد شفائه من السرطان

وقال جمال يوسف في تصريحاته الأولى بعد إعلان شفائه من السرطان إنه حالياً في مرحلة التعافي من آثار العلاج الإشعاعي، والذي سبب له متاعب في الحلق والبلعوم وكذلك في وزنه وهيئته بسبب اعتماده على السوائل فقط لعدم قدرته على البلع أثناء فترة مرضه وعلاجه، وأضاف إنه أكتشف المرض بالصدفة بعد نصيحة أحد أصدقائه الأطباء بعدما عانى من ورم ليفي خلف أذنه.

جمال يوسف يبكي بعد إعلان تعافيه من السرطان

وأضاف جمال يوسف إنه بدأ رحلة العلاج الكيماوي والإشعاعي منذ شهور ولكنه أخفى الأمر عن الجميع بسبب خوفه من عدم عرض أعمال جديدة عليه في حال إعلانه عن مرضه، ولكن بعض أصدقائه أعلنوا الخبر على مواقع التواصل للدعاء له، وقال إنه فوجئ بتضامن كبير من زملائه والجمهور حتى إن البعض في الشارع كانوا يدعون له عند مقابلته.

وبكى جمال يوسف تأثراً بعد إعلانه تفاصيل رحلة علاجه من المرض وقال إن طريق العلاج كان مؤلم للغاية، وانه كان يشعر بالموت في اليوم عدة مرات للدرجة التي جعلته يقرر التوقف عن جلسات العلاج، إلا ان طلب ابنه منه الاستمرار في العلاج حتى لا "ينكسر ظهره" جعله يقرر الاستمرار في الجلسات والتي وصلت إلى 35 جلسة، قبل ان يعلن شفائه مؤخراً.

جمال يوسف يتصدر مؤشرات البحث بعد تعافيه من السرطان

وقال جمال يوسف إن الأزمة التي مر بها غيرته تماماً وجعلته يفهم عدة أشياء لم يكن يدركها من قبل، خاصة بعدما رأى الحب الكبير من زملائه والجمهور في تلك الفترة، وأضاف إنه سيخضع للمزيد من الفحوصات في الفترة المقبلة لمتابعة تطورات رحلة علاجه.

ويذكر أن جمال يوسف شارك في مسيرته الفنية في أكثر من 180 عمل متنوع وكانت بدايته في فوازير "مدرسة عمو فؤاد"، ثم شارك في العديد من الأفلام السينمائية منها فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"أيام السادات" في عام 2001، واشتهر بعمله مع الفنان محمد صبحي في عدة أعمال مثل مسلسل "فارس بلا جواد"، بالإضافة إلى مسلسل "الليل وآخره" مع يحيي الفخراني، وكانت أحدث أعماله في مسلسلات "قانون عمر" و "طاقة قدر"، بالإضافة إلى مسلسل "ونسني" في رمضان الماضي.