أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي ، علي دعمها الدائم لمؤسسة أولادنا منذ انطلاق الدورة الأولي ، وأنها تتمني لهم كل التوفيق وتحث جميع الاطفال علي الاستمرار في تنمية مواهبهم وقدراتهم .

وانتهي القائمون على الملتقى من التجهيزات ، استعدادا لإنطلاق الدورة الرابعة من ملتقي اولادنا .

من جانبها أكدت سهير عبدالقادر، أن الملتقى سيتم وفق إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة المشاركين. وأشارت عبد القادر ، إلى أن الملتقي يساهم في نشر التفاؤل والطاقة الإيجابية في المجتمع، كما أنه يلعب دورا كبيرا في الترويج السياحي والثقافي لمصر. جدير بالذكر أن ملتقي "أولادنا ٢٠٢٠" لفنون ذوى القدرات الخاصة ، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعايه كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج, الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ،الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار ، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من داخل الكواليس| رانيا فريد شوفي تستعد لتقديم حفل افتتاح "أولادنا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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