في ذكرى رحيل ماري باي باي.. قصتها من سجن القناطر إلى الشهرة

يوافق اليوم الاثنين 5 أكتوبر، ذكرى رحيل الفنانة الراحلة ماري باي باي، أو بهيجة محمد علي، التي ولدت 29 يوليو 1917، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 1980، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، وعملت في بداية حياتها سجّانة، وتزوجت من رجل يعمل في نفس المهنة، ولكن شغفها بالسينما كان قويا للغاية، وتمسكت بالأدوار الصغيرة؛ حتى علقت مشاهدها الصغيرة تلك مع الجمهور.

بدأت ماري باي.باي، حياتها العملية كسجانة بسجن النساء بالقناطر الخيرية، وأحبت زميل لها سجانا أيضا بنفس السجن، ولكن كان طموحها فوق كل تصور، فلم يكن هذا الزواج منتهى حلمها لتقرر الانفصال وترك ما يعيد ذكرياتها مع هذا الزوج، وتترك عملها بالسجن، وياخذها طموحها إلي عالم آخر وسكة جديدة لتعمل راقصة في الافراح الشعبية.

وجدت باي باي في هذه الطريقة مكانا قريبا من العالم التي تحلم به، وفي أحد الأيام وجدت الفنان يوسف وهبي يقوم بتصوير أحد أفلامه،اقتربت منه راجية إياه أن يأخذها لتمثل في السينما، وتحت الحالها أخذها وهبي ككومبارس في اعماله ثم ضمها الي فرقة رمسيس الذي اسسها عام 1927 لتمثل معه في فيلم جعلوني مجرما، الآنسة ماما، النمر كما قامت بالتمثيل مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح.

وفي احد الاعتصامات التي قام بها الفنانون للاعتراض علي بعض القوانين اشتركت باي باي مع محمد فاضل، حسام الدين مصطفي، مجدي محمد علي، عاطف الطيب، والمخرج خيري بشارة.

ووقع اختيارها على بشارة الذي لم تكن تعرف اسمه ولكنها كانت متأكدة انه مخرج متميز فاقتربت اليه قائلة : (أنا اسمي بهيجة .. سايقة عليك النبي محمد تديني دور عندك) وقد كان وبدأت باي باي تشق طريقها .. لتصبح بعد ذلك من اشهر كومبارسات السينما المصرية.