عيد ميلاد سامية شكري.. شقيقتها نجمة إغراء اشتهرت بسبب العُري

يحل اليوم الاثنين 5 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة سامية شكري، التى ولدت في مثل هذا اليوم عام 1945، و تعد واحدة من أهم الفنانات خلال حقبة السبعينيات.

ولدت سامية شكري يوم 5 أكتوبر عام 1945 وكانت تملك موهبة الكتابة إلى جانب التمثيل حيث كتبت العديد من قصص الأفلام ونشرت مجموعة من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية.

دخت مجال التمثيل عام 1964، حيث قدمت عددا من الأعمال السينمائية أبرزها الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون ، مغامرة شباب، عدو المرأة ، حكاية بنت اسمها مرمر، حكاية 3 بنات، اللبنانى أبطال ونساء.

شقيقة سامية شكري، هي الفنانة الراحلة ناهد يسري - نجمة الإغراء في فترة السبعينيات- ونالت شهرة كبيرة بسبب أفلامها الجريئة والتي كان أكثرها جرأة فيلم سيدة الأقمار السوداء والذي تم منعه من العرض لاحتوائه على مشاهد عارية وساخنة أثارت ضجة كبيرة.