عيد ميلاد سامية شكري.. شقيقتها نجمة إغراء اشتهرت بسبب العُري

دخت مجال التمثيل عام 1964، حيث قدمت عددا من الأعمال السينمائية أبرزها الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون ، مغامرة شباب، عدو المرأة ، حكاية بنت اسمها مرمر، حكاية 3 بنات، اللبنانى أبطال ونساء.
شقيقة سامية شكري، هي الفنانة الراحلة ناهد يسري - نجمة الإغراء في فترة السبعينيات- ونالت شهرة كبيرة بسبب أفلامها الجريئة والتي كان أكثرها جرأة فيلم سيدة الأقمار السوداء والذي تم منعه من العرض لاحتوائه على مشاهد عارية وساخنة أثارت ضجة كبيرة.
قدمت "ناهد يسري فى مشوارها الفنى حوالى 20 فيلما، تميزت جميعا بالمشاهد الجريئة والإغراء الصارخ، منها "ملكة الحب" و"امرأة من نار"، و"حب وغرام في المكسيك"، و"قطط شارع الحمرا"، و"سيدة الأقمار السوداء"، وقامت بالمشاركة في عدد من المسلسلات كان أشهرها مسلسل "الكنز".
فى عام 1974 تعرضت لحادث سيارة فى بيروت توفى على أثره صديق لها وتعرض وجهها لتشوهات بسيطة، مما جعلها تبتعد عن السينما وتتزوج وتنجب ابنتها الوحيدة.
وفى أوائل الثمانينيات عادت "ناهد" للمجال الفنى بأدوار بعيدة عن الإغراء مثل أفلام "ولو بعد حين" و"النصيب مكتوب" و"ساعات الفزع"، ثم قررت اعتزال الفن تماما عام 1990، ولم تظهر فى الإعلام إلا فى تكريمها بدولة الكويت عام 2010، ونفت فيه أنها ارتدت الحجاب أو تبرأت من تاريخها السينمائى.
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