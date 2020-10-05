عرض الحلقة الخامسة من مسلسل ابنة السفير على شاهد.. اليوم

تعرض الحلقة الخامسة من الموسم الثاني من مسلسل ابنة السفير اليوم على قناة ستار التركية وتطبيق شاهد VIP.

ونرصد في السطور التالية ابرز احداث الحلقة الخامسة قبل اسبوع من عرضها :

خلال جلسة الحضانة بين سلطان ونارين " نسليهان اتاغول" ، ينفعل فايز على سلطان ويحاول التعدي عليه بعدما تحولا الى اعداء.

ويقرر سلطان " انجين اكيورك" الانفصال عن زوجته ميادة بعدما اعترفت علا ، زوجة شقيقة الى المحكمة انها زوجة اب سيئة ولذلك يقرر سلطان الانفصال عنها لكي يتمكن من الحصول على حضانة ابنته.

يذهب سلطان الى نارين ويخبرها بأنه سينفصل عن ميادة ويقدم اوراق قضية الطلاق لكي يثبت لها حبه ويطلب منها العودة.

قصة مسلسل ابنة السفير

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير :

يعرض مسلسل ابنة السفيرمدبلجا باللغة العربية مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة عبر تطبيق شاهد VIP .