بإيرادات 2.7 مليون دولار.. فيلم Tenet يتصدر بوكس أوفيس.. فيديو

تصدر فيلم Tenet لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ بوكس اوفيس لهذا الاسبوع بايرادات بلغت 2 مليون و700 الف دولار أمريكي.

كان الفيلم قد تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضيةبسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات.

الفيلم من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باتينسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.