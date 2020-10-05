شهادة أعتز بها.. محمد رمضان يوجه رسالة لنجيب ساويرس

نشر الفنان محمد رمضان صورا تجمعه مع رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقام بنشر تعليقه على الحفلة التي أحياها في الازهر بارك وعلق قائلا: "شهادة اعتز بيها".

وكان كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان حقق 21 مليونا و415 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.



ويشارك رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.



الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.



على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل "موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى شارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.